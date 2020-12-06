Более миллиона рецептов выдано тюменским льготным пациентам

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Своевременное и бесперебойное обеспечение пациентов-льготников лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле правительства Тюменской области, заверил департамент здравоохранения региона.

Так, 54 788 федеральных льготников могут получить государственную соцпомощь по рецептам врача бесплатно. За 11 месяцев 2020 года при обращении отпущено лекарственных препаратов на сумму 798 млн рублей, обеспечено 1 204 356 рецептов, подчеркивает ведомство.

В Тюменской области своевременно проведены аукционы на поставку лекарств для обеспечения жителей. Созданы запасы лекарственных препаратов, гражданам старше трудоспособного возраста при стабильном течении заболевания назначается терапия на курс лечения до трех и более месяцев.

Кроме того, при необходимости пациентам назначаются отдельные препараты, которые оплачиваются за счет средств областного бюджета. За 11 месяцев 2020 года дополнительно назначено таких лекарственных препаратов льготникам на сумму более 12 млн рублей.

1 813 человек в регионе получают дорогостоящие препараты, с начала 2020 года в область их поступило на сумму 529 млн рублей. Лекарства по 6345 рецептам на сумму 477 млн рублей уже у пациентов.