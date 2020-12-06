Иванушка и Забава, Жар-птица и Летучий корабль: Тобольск украшают к Новому году

Фото: администрация Тобольска

Украшение Тобольска к Новому году завершается, на улицах города появились персонажи любимой сказки Иванушка и Забава, Конек-горбунок и Жар-птица и многие другие сказочные персонажи, сообщает «Тюменская области сегодня».

– Считанные дни остаются до самого трогательного и семейного праздника Нового года. Мы вошли в активную фазу подготовки к празднику. Улицы Тобольска почти завершили свое новогоднее оформление. Подключились к нему также и предприниматели города, рассказала директор тобольского департамента по культуре и туризму Елена Распопова.

Она призвала тоболяков принять участие в оформлении придомовых территорий, предприятий, поучаствовать в создании новогоднего настроения в любимом городе.