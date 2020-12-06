Погода на 6 декабря в Тюмени: ночью и утром будет туман

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Сегодня, 6 декабря, метеорологи прогнозируют в Тюменской области переменную облачность, осадков не ожидается, местами изморозь. Ночью и утром местами осядет туман, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура ночью -11…-16 градусов, днем -8…-13 градусов.

6 декабря по народному календарю отмечают Митрофанов день. По погоде на Митрофана русские люди предсказывали погоду на лето. Если в этот день шел мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.

В Митрофанов день устраивали гуляния – собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.