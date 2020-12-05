Тюменцы стали финалистами всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». Фото со страницы Александра Моора в ВК.

Тюменцы Павел Притупа и Вера Тухватуллина стали финалистами всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, отметив, что у ребят интересные проекты. Сегодня были подведены итоги всероссийской премии онлайн-марафона «Мы вместе».

– Тюменцы не выиграли в номинации, но для нас они победители! Спасибо всем добровольцам за ваши благие дела, широту души и бескорыстную помощь! С Днем добровольца! – отметил на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» Александр Моор.

Фото со страницы Александра Моора в ВК.

Губернатор рассказал, что Павел делает «Капитаны двора»: волонтеры и вожатые выходят во дворы в городе, проводят фестивали по дворовым играм и создают культуру семейного досуга. Вера занимается театром «Все вместе». Серебряные волонтеры сами ставят спектакли и показывают их в социальных детских учреждениях, домах ветеранов. Театр иммерсивный, так что каждый зритель становится участником.