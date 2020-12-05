В Тюменской области скончались две женщины с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умерли две женщины с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». У обеих были сопутствующие заболевания.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 55 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 143 пациента с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 164 случая заболевания (всего с начала пандемии – 19078), 408 человек выздоровели (за весь период – 16287), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 351 человек остается под медицинским наблюдением, 2 310 человек находятся на перевахтовке.