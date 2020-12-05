Детей из Бердюжья покажут по телевизору. Фото - Команда КВН «Дети РайЦентра» в ВК.

Команда КВН из Бердюжья «Дети РайЦентра» победила на Международном фестивале детских команд КВН. Теперь они примут участие в шоу талантов «Детский КВН» на СТС.

«Дети РайЦентра» уже начали подготовку к первой телевизионной игре. По словам руководительницы команды Марии Стасевич, ребята всегда начинают с разминки – разогревают голосовые связки, тело.

Съемка должна пройти в конце января. Точных сроков пока нет: гала-концерт международного фестиваля долго откладывали. За это время команде еще нужно найти спонсоров, которые оплатят им дорогу и проживание.

Отметим, что в международном онлайн-фестивале приняли участие 77 команд из России, Азербайджана и Белоруссии. Оценивали выступления кавээнщики и редакторы Высшей лиги КВН, передает «Вслух.ру».