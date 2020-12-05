«В пять раз превышает норму». Очень пьяного тюменца на «Ладе» задержали на улице Авторемонтной

Очень пьяного тюменца на «Ладе» задержали на улице Авторемонтной. Фото - pixabay.com.

Тюменские автоинспекторы продолжают выявлять нетрезвых водителей. За минувшие сутки они выявили 14 пьяных водителей, один из них был очень пьян.

На улице Авторемонтной сотрудники ГИБДД остановили «Ладу», за рулем которой находился 35-летний горожанин с явными признаками алкогольного опьянения. С ним в автомобиле ехала жена. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на месте, но согласился пройти его в наркологическом диспансере.

– Установлено состояние алкогольного опьянения – 0,86 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в пять раз превышает норму. В этом году автомобилист уже был лишен прав за нетрезвое вождение, теперь его ждет уголовная ответственность. «Лада» отправлена на спецстоянку, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что выходные дни мероприятие «Нетрезвый водитель» продолжится.