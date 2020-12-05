Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 декабря 2020 года превысило 19 тысяч человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 164 и составило 19 078 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровело 1 916 396 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса, продлен до 15 января. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике инфекции.

До окончания второй четверти учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского муниципального района для учащихся 6 – 10 классов продлен режим дистанционного обучения. Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме.

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