Тоболяки предложат свои идеи оформления торговых рядов на ярмарке. Фото - pixabay.com.

Тоболяки могут предложить свою концепцию оформления торговых рядов. В городе объявлен публичный конкурс эскизов концепции устройства «Тобольской муниципальной ярмарки».

– Предполагается, что ярмарочные места будут обустроены на территории, прилегающей к ТК «Северный». Участникам конкурса необходимо продумать расположение и оформление торговых лотков, предусмотреть две оформленные входные группы, информационную доску, продумать возможное ограждение территории, учитывая транспортную развязку, пешеходный поток, с удобством для участников и посетителей ярмарки, – рассказали в пресс-службе администрации города Тобольска.

В ведомстве уточнили, что конкурсные работы принимаются до 16 декабря 2020 года, передает «Тюменская линия».