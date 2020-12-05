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«Плотные шторы не помогут». Тюменцам рассказали, что делать, если дует из окна

Без вызова мастера все же можно обойтись
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, что делать, если дует из окна.

Тюменцам рассказали, что делать, если дует из окна.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, что делать, если дует из окна. В таком случае не помогут плотные шторы, так что придется заняться этой проблемой самому или вызвать специалиста.

– Сначала проверьте правильную настройку оконной фурнитуры. Окно должно легко, ровно и плотно закрываться. После следует определить, откуда дует. Если дует между подоконником и рамой, то причина в разрушении монтажного шва. Нужно аккуратно снять отливы, очистить застарелую пену и грязь и залить новой монтажной пеной. Также можно пройтись по щелям прозрачным силиконовым морозостойким герметиком, – рассказал мастер по установке пластиковых окон Ильдар Казанцев.

Если же дует от петель, их необходимо подрегулировать ключом-звездочкой. Для этого нужно снять пластиковую защиту. Растянуться и ссыхаться может и резиновый уплотнитель окон. Старую резинку замените, смазав новый уплотнитель силиконом, передает «АиФ – Западная Сибирь».