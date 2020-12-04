В отделение временного проживания в Нагорном закупили бактерицидные облучатели. Фото - Администрация Уватского муниципального района.

Более трёхсот тысяч рублей получило региональное общественное объединение «Защита Отечества». На средства были закуплены бактерицидные облучатели и лекарственные препараты для граждан отделения временного проживания в поселке Нагорный. Кроме того, работники получили средства индивидуальной защиты.

– Поддержка дома престарелых – это инициатива депутата Государственной думы от нашей области Николая Гавриловича Брыкина. Заявка Уватского района была рассмотрена в кратчайшие сроки, и средства оперативно поступили на счёт комплексного центра социального обслуживания. В разгар эпидемии дополнительная помощь самой уязвимой категории наших жителей – это более чем достойно, – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Отметим, что за девять месяцев текущего года в отделении временного проживания услуги получили 68 граждан пожилого возраста. Из них 48 пенсионеров по возрасту, 18 граждан пожилого возраста и имеющих группу инвалидности, один участник трудового фронта, один ветеран труда.