Образовательная программа «КЛИК» будет продолжена в 2021 году

Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК», стартовавшая осенью этого года, будет продолжена в 2021 году.

– Обучение по программам развития управленцев и команд цифровой экономики в формате «КЛИК» в 2021 году будет продолжено. Образовательная программа будет и дальше ориентироваться на запросы органов власти и компаний коммерческого сектора. Программы будут различной длительности и форматов, поддерживая подход к удобному непрерывному образованию. Так мы будем максимально ориентироваться на «обучение по запросу, – говорит управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский.

Команды госсектора и бизнеса прошли итоговую аттестацию Программы «КЛИК» в конце ноября. До защиты проектов дошли более 600 команд из 860.

Среди корпораций и коммерческих компаний лидерами стали проекты «Почты России», «КамАЗа», Аэрофлота и «Трансмашхолдинга». Команды госсектора защищали 482 проекта, 11 команд получили максимальные баллы, в том числе команды ФНС, Росстата, МЧС, Минэкономразвития РФ, Калининградской и Саратовской областей.

Аттестация проводилась по 7 критериям для проектов коммерческих организаций и 6 критериям для государственных учреждений. Общие для всех критерии: практическая значимость; используемые технологические решения; презентация; дата-сет, сформированный на основе данных; техническое задание; наличие MVP, наличие готового решения. Негосударственные проекты должны были представить экономическое обоснование для получения высшего балла.

Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК» реализуется Университетом 20.35 совместно с Университетом Иннополис в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

В рамках «КЛИК» проходят две программы – «КЛИК-Интенсив» (24 часа) и «КЛИК CDO» (108 часов). В «КЛИК-Интенсив» приняли участие более 6 тыс. человек, более 3 тыс. – успешно окончили и по итогам получили удостоверение установленного образца Университета 20.35 о повышении квалификации. Акселерационно-образовательный формат «КЛИК-CDO» предусматривает обучение цифровым компетенциям, а также проработку собственных проектов. После конкурсного отбора проектов и решений в программе приняли участие более 800 команд из 64 регионов России.