Преступника, укравшего у тюменских пенсионерок деньги, нашли с помощью маски. Фото - pixabay.com.

В тюменский суд направлено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Тугулыма Свердловской области. Мужчину обвиняют в мошенничестве, а нашли его с помощью… медицинской маски.

Молодой человек проживал у своего друга в Тюмени. Не имея постоянных источников дохода, он 26 и 27 октября 2020 года под предлогом установки противопожарного оборудования похитил у двух пенсионерок в возрасте 89 и 92 лет 22 тысячи рублей.

– Афериста задержали на следующий день. Мошенник оставил у первой потерпевшей медицинскую маску. Полученный геномный профиль совпал с профилем тугулымца, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемый возместил потерпевшим ущерб. Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд.