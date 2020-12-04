Жителям тюменского поселка Веселый приходится пить мутную воду. Фото - pixabay.com.

Жители поселка Веселый пожаловались в прокуратуру Ярковского района на плохое качество питьевой воды в водопроводной колонке, которую они вынуждены пить. Проживающие здесь пенсионеры сообщили, что вода, используемая для бытовых нужд, мутная, а также неприятная на запах и вкус.

В ведомстве для анализа питьевой воды привлекли специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По результатам лабораторного исследования оказалось, что вода, действительно, не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака и железу.

– Водоснабжением занимается муниципальное предприятие «Стройсервис». В отношении исполняющего обязанности директора заведено административное дело. Оно направлено мировому судье для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, в адрес главы администрации Ярковского района и «Стройсервиса» внесено представление об устранении нарушений закона. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.