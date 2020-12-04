В Minecraft появился тотем врача из 1200 блоков. Фото предоставлено "КП".

Тюменские школьницы создали в Minecraft необычную постройку – большую скульптуру врача. На ее изготовление ушло более 1200 единиц шерсти и глины. Практически сразу же сестры Аня и Алена выложили свою работу в TikTok.

«У нашей семьи есть знакомые, которые работают в «красной зоне». Мы видим, что они очень устают – трудятся днем и ночью, выглядят уставшими. Сейчас многие говорят о врачах и коронавирусе, они правда нуждаются в поддержке. И мы тоже решили внести свой вклад. Сначала мы оставили благодарность на сайте, а потом, так как мы хорошо играем, построили врачебную скульптуру», - поделилась Аня.

Фото предоставлено "КП".

Перед тем, как приступить к установке памятника, они полетали, походили по компьютерному миру и нашли красивое место на склоне. Строительство началось с ног, потом они приступили к туловищу, халату, рукам, а в конце – к голове. Халат, рукава и маска сделаны из белой и серой шерсти, а лицо и обувь – из глины разных цветов. Весь творческий процесс занял около получаса. В завершении девочки выложили перед тотемом надпись «Спасибо, доктор!».

Напомним, проект «Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19» меньше чем за месяц собрал более 1500 благодарностей в адрес медицинских работников. Присоединиться к проекту и сказать спасибо врачам можно на сайте спасибодоктортмн.рф или по телефону: +7 (3452) 53-67-18.