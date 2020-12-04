Тюменский фотограф выиграл приз фотоконкурса World Eco Photo 2020. Фото предоставлено "КП".

По результатам открытого голосования, в котором приняли участие члены Тюменского отделения РГО, Союза фотографов дикой природы обладателем приза, учрежденного Тюменским отделением РГО в номинации специальный приз «Выбор организатора» фотоконкурса World Eco Photo 2020 стал тюменский фотограф Дмитрий Изосимов.

Награждение состоялось в штаб-квартире Тюменского отделения Русского географического общества. Вручил приз председатель отделения Евгений Голубев и Председатель оргкомитета фотоконкурса Сергей Фирцев. Приз — уникальная резьба по кости мастеров из Тобольска.

Фото предоставлено "КП".

Работы для голосования выбирались среди российских финалистов конкурса. Надо отметить, что это заслуженная награда фотографа, поскольку при всей лояльности голосовавших, необходимо было соответствовать общему высокому уровню снимков. Кроме того, Дмитрий давно участвует в международных конкурсах. Он был финалистом и участником итоговой выставки I Международного фотоконкурса под эгидой FIAP FixAge 2014. Дмитрий профессиональный фотограф, однако он не только зарабатывает коммерческими съемками, но много снимает и для творчества. Наши поздравления!

Хочется подчеркнуть, что тюменские фотографы стабильно становятся победителями многих престижных международных и российских конкурсов, среди которых Сергей Елесин, один из победителей Wоrld Eco Photo 2020, победители «Самая красивая страна», где Александр Романов и Дмитрий Ткачук были победителями этого престижного конкурса разных лет.

Фото предоставлено "КП".

Напомним, что награды в этой номинации World Eco Photo присуждаются не только российским участникам. Так, в 2018 году обладателем приза стала участница из Индии Бахни Гош.