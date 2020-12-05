В Тюменской районе заливают корты и готовят лыжные базы. Фото - pixabay.com.

В муниципалитетах Тюменского района готовят для жителей объекты для зимних видов спорта: лыжные трассы, хоккейные корты и ледовые площадки. Этой зимой в муниципалитете планируется залить и использовать для тренировок 17 хоккейных кортов, 10 из которых на сегодняшний день уже готовы. Хоккеистов-любителей ждут поселках Винзили, Московский, Новотарманский, селах Мальково, Успенка, Онохино, Горьковка, Червишево, Борки, Каскара, Созоново, Перевалово. А в поселках Боровский и Богандинский предусмотрено по два спортивных объекта для игры в хоккей.

Любителей коньков ждут в поселке Андреевский, селах Княжево, Чикча и Кулига, а также на базе отдыха "Боровое". Всего планируется организовать 12 пунктов проката коньков с общим количеством инвентаря в 300 единиц и стоимостью от 50 до 150 рублей.

Помимо кортов и катков в муниципалитетах районах есть 8 лыжных баз. В них уже подготовлены прогулочные и спортивные лыжные трассы. Будет действовать 5 муниципальных пунктов проката лыжного инвентаря, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».