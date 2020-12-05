Тюменские НКО могут выиграть до 800 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Некоммерческие организации Тюменской области, которые оказывают поддержку социально уязвимым группам жителей старше 18 лет, могут получить гранты до 800 тысяч рублей. Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» объявила о старте конкурса «Сильнее вместе».

По словам организаторов, к участию в конкурсе приглашают организации, которые помогают людям с частичной или полной потерей мобильности, зрения, слуха, имеющим экономические, географические или культурные барьеры на пути к своей реализации в силу ограниченных ресурсов или стигматизации отдельных групп в обществе.

– Максимальный размер гранта – 800 тысяч рублей. Эти средства могут быть использованы на оплату работы сотрудников, организационное развитие, формирование новых компетенций и навыков у персонала, создание новых социальных услуг и продуктов, приобретение необходимого оборудования, на другие цели, очевидно соотносящиеся со стратегией организации, пополнение фонда целевого капитала, – рассказывают организаторы конкурса.

Для участия нужно заполнить форму до 23 часов 59 минут по московскому времени 20 декабря на сайте. Если при заполнении заявки возникнут вопросы, можно связаться с организаторами по электронной почте: tskoraya@donorsforum.ru или телефону: +7 (901) 712-1201 (с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов по московскому времени), передает «Тюменская линия».