Четверых детей погибшей в ДТП тюменки передали под опеку сестры виновника аварии. Фото: Ольга Крыльцова

В Вагайском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя деревни Томская. По вине местного жителя, нарушившего правила дорожного движения, погибла женщина.

Авария произошла 19 июня 2020 года. Вечером этого дня пьяный мужчина на «Оке» на 13-м километре автодороги Ярково – Новоалександровна – Ленино опрокинул машину в кювет, не справившись с управлением. В дорожном инциденте пострадали его 35-летняя сожительница, а также девочки в возрасте 9, 7, 3 лет и 1 года 10 месяцев.

– Детей он перевозил на заднем сиденье без использования удерживающих устройств. Кроме того, и сам водитель, и пострадавшая не были пристегнуты ремнями безопасности. От полученных травм женщина скончалась в больнице спустя сутки, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, детей передали под опеку родной сестры подсудимого. Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его на 2 года 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.