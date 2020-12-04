Будущие нефтяники стали участниками семинара «Лестница к успеху – 2020»

Путь к успеху во многом зависит от правильности выбора будущей профессии и возможности самореализоваться. Уже сейчас это понимают учащиеся тюменских «Роснефть-классов». Получая образование в специализированных классах они получают навыки и знания, которые помогут им в карьере. На это же ориентированы и различные мероприятия в рамках проекта, в том числе семинар «Лестница к успеху – 2020».

«Лестница к успеху» – это ежегодный семинар, организуемый крупнейшей нефтяной компанией России для своих подопечных. Он является начальным звеном трехступенчатой программы подготовки кадрового состава «Школа – вуз – предприятие» и включает различные игры и тренинги, направленные на развитие личностных качеств учащихся, их аналитических способностей, навыков работы в команде.

В течение двух дней ребята из 10 и 11 классов школы № 25 Тюмени работали вместе и в группах. Они прошли обучение по пяти ключевым бизнес-направлениям: транспортировка нефти, переработка нефти, геологоразведка, бурение и добыча. Ребята также защищали финальные проекты и участвовали в пресс-конференции с представителем «РН-Уватнефтегаза», которое курирует образовательный проект в регионе.

По словам ученицы 10 «А» класса Ренаты Сюникаевой, ее заинтересовала возможность трудоустройства по направлению инженерии. В ходе семинара она узнала про востребованные компанией специальности.

– Мы также учились правильно и грамотно выстраивать свою речь, разбирали различные аспекты командной работы. Из заданий больше всего понравилась итоговое – создание проекта. Наша задача была – заинтересовать школьников к поступлению в класс. Процесс получился очень познавательным. Важно было услышать и конструктивную критику от тренера, – поделилась Рената.

Мнение одноклассницы разделил и Виктор Белозеров. Он также оценил финальное задание, отметив, что с радостью примет участие в семинаре и на следующий год.

В свою очередь, их классный руководитель Светлана Мишукова подчеркнула, что, поступив в профильный класс, ребята уже сделали свой первый шаг к профессии. Семинар позволил школьникам проявить себя в командной работе, а также оценить свои возможности и перспективы.

– В первый день семинара ребята были несколько скованны, а когда началась работа в группах, заметно активизировались и постарались максимально проявить себя, – отметила главный специалист отдела оценки и развития персонала нефтедобывающего предприятия Елена Бахрова.

Она подчеркнула, что серьезный интерес ребят вызвала пресс-конференция: они бойко задавали вопросы, касающиеся деятельности компании, интересовались, как сказалась пандемия на ее работе и топливно-энергетического комплекса в целом.

– Будущих выпускников волнует не только, какие специальности востребованны, но и как устроиться на работу, какие вузы выступают партнерами нашей компании, – добавила Елена Бахрова.

По итогам мероприятия все участники получили именные сертификаты, но самое главное – уникальный опыт, который пригодится каждому для достижения своих целей.

В 122 «Роснефть-классах» обучается более 2 000 учеников из 64 школ РФ. Почти 3 000 человек учатся в вузах-партнерах на профильных специальностях. В 2020 году ряды компании пополнили 116 выпускников вузов. В компании трудятся 678 специалистов, прошедших обучение в специализированных классах. В Тюменской области образовано 4 класса в 2 школах: в Туртассокй школе Уватского района и Тюменской школе № 25. В них обучаются 95 детей.