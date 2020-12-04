Нефтяники написали географический диктант

Тюменские нефтяники приняли участие в географическом диктанте. Одну из площадок для его проведения в онлайн-формате организовала компания «РН-Уватнефтегаз».

Международная просветительская акция «Географический диктант», проводимая Русским географическим обществом, в 2020 году прошла в шестой раз. Организаторы сообщают, что в России диктант писали почти на 6 500 площадках в очном или дистанционном формате, ещё 111 были организованы за пределами нашей страны на всех континентах, кроме Антарктиды. Оно и неудивительно: Россия – огромная страна, которую разделяют 11 часовых поясов и объединяют множество мировых открытий.

Проверить, а заодно и обновить багаж знаний, решили и сотрудники дочернего общества компании «Роснефть».

Впервые попробовать свои силы в географическом диктанте решила геолог Ирина Бабурина. На онлайн-открытии просветительской акции её поразил рассказ одного из спикеров: речь шла про птиц, которые за свою жизнь преодолевают путь равный трем расстояниям от Земли до Луны. По её словам, это был полезный опыт, захотелось больше читать и узнавать о своей стране.

– Когда знакомилась с версиями диктантов прошлых лет, то заметила, что там многие вопросы касались геологии. В этом же году спектр вопросов был больше ориентирован на историю, географические открытия, особенности территорий. Например, были интересные задания о русских народных промыслах, об открытии Северного морского пути. Удивило и то, что любой житель России может поучаствовать в формировании вопросов для диктанта. Лучшие из них организаторы включают в общие задания, – добавила Ирина.

Писали диктант и на самом отдаленном промысле Уватского проекта – Усть-Тегусском месторождении. Механик производственной службы предприятия Дмитрий Копачев поделился, что со школьных лет география, а позже и геополитика – его хобби.

– В географическом диктанте принимал участие впервые, – отметил Дмитрий. – В основном были вопросы о русской географии, путешественниках, истории России. Встречались, конечно, и трудные вопросы. Пришлось доставать нужную информацию из закоулков памяти. Справился с этими заданиями или нет – узнаю в январе.

Дмитрий Копачев путешественник со стажем: был на Эльбрусе и Домбае, на Каспийском и Черном морях, знакомился с Алтаем и Кавказом, узнавал тайны Дербентской крепости.

– Большая мечта – попасть на Камчатку, – поделился Дмитрий. – Некоторые из путешествий в разные уголки России стали возможными благодаря моей компании и ее профсоюзной организации.

Оба участника акции отметили, что благодарны «Роснефти» за то, что она всегда предоставляет сотрудникам возможности для совершенствования своих навыков и способствует профессиональному росту.