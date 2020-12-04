«КАРО» отдает зрителям «Ключи от зала». Фото предоставлено "КП".

Сеть кинотеатров «КАРО» продолжает тестировать новые бизнес-решения, актуальные в период пандемии и действующих ограничений. С 1 декабря «КАРО» запустил уникальный сервис «Ключи от зала», который позволит максимально просто и быстро забронировать любой зал (классический, IMAX или Black) под любое событие.

С новой услугой «Ключи от зала» гости могут самостоятельно зарезервировать кинозалы в экспресс-формате по привлекательной цене в несколько кликов. Получить зал в свое полное распоряжение можно под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию и даже дружескую встречу или романтическое свидание – для этого достаточно заполнить заявку http://event.karofilm.ru/

В заявке нужно указать дату, время, кинотеатр, зал и количество гостей, а также тип контента. Это может быть фильм из репертуара «КАРО» – гостя ждет выбор из полусотни картин разных жанров – или авторские медиа-материалы, на которые у заказчика есть права. Уже на этапе формирования заявки гость получит предварительный расчет стоимости услуги. Цена фиксирована за два часа бронирования зала в любой день недели.

Фото предоставлено "КП".

Дополнительные услуги, в том числе кинобара, оформления помещений, предоставления обслуживающег о персонала, организации фуршетов, кофе-брейков и полного технического аудиовизуального сопровождения, при необходимости рассчитываются менеджером в индивидуальном порядке.

В акции «Ключи от зала» участвуют определенные кинотеатры и залы (классические, IMAX и BLACK), полный перечень смотрите на http://event.karofilm.ru/

Сервис доступен во всех городах присутствия сети.

– Новые времена требуют от бизнеса предельной гибкости и быстроты реагирования. Преимущества акции «Ключи от зала» заключаются в том, что процедура бронирования зала будет максимально упрощена и займет считанные минуты. Уверены, это решение позволит популяризировать услугу индивидуальных показов среди широкой аудитории. Цена фиксированного бронирования также будет ниже, чем при услуге через отдел организации мероприятий. Мы хотим стать еще ближе к нашим зрителям, которые теперь без лишнего труда и суеты смогут забронировать один из наших кинозалов для проведения незабываемых мероприятий, будь то день рождения в узком кругу или эффектная презентация для коллег по бизнесу, – отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО».