В Тюмени определились с подрядчиком строительства развязки на Монтажников. Фото: Вадим Бегун

В областной столице нашли подрядчика развязки на пересечении улицы Монтажников с автодорогой Тюмень – Боровский – Богандинский. Им стал «Мостострой-11».

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что строительство пройдет в несколько этапов. Победитель лота не стал снижать предложенную заказчиком сумму контракта. Таким образом, компании выделят почти 648 миллионов рублей из областного бюджета.

Известно, что «Мостострой-11» подал единственную заявку на электронный аукцион. Ее и признали соответствующей всем необходимым требованиям. Подрядчику необходимо построить пять надземных переходов и оснастить развязку камерами. Работы следует завершить до конца сентября следующего года.