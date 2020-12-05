Тюменские травмотологи поставили женщине уникальный имплант вместо тазобедренного сустава. Фото - pixabay.com.

В областной клинической больнице №2 провели операцию жительнице Ишима с онкозаболеванием. Пациентке заменили разрушенный болезнью тазобедренный сустав на уникальный имплант.

Женщина поступила в медицинское учреждение с патологическим переломом верхней трети левого бедра. После пролеченного в 2008 году онкозаболевания у нее наступила ремиссия. С жалобами на боли в ногах, появившиеся спустя 11 лет, она обратилась к врачам не сразу. После врачи обнаружили на бедре метастазы, в месте перелома кость практически отсутствовала: без операции не обойтись.

По информации пресс-службы ОКБ №2, во время хирургического вмешательства травматологи удалили опухоль и установили вместо разрушенной кости уникальный модульный эндопротез. Уже на четвёртый день после высокотехнологичной операции Наталья смогла садиться на кровати и спускать ноги на пол. Сейчас пациентка под присмотром инструктора ЛФК проходит реабилитацию, восстанавливает активность.