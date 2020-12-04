«Нас услышали». Школу в тюменском Ново-Патрушево могут построить в следующем году

Школу в тюменском Ново-Патрушево могут построить в следующем году. Фото предоставлено "КП".

Тюменские чиновники сообщили обеспокоенным отложенным строительством школы в Ново-Патрушево родителям, что образовательное учреждение обязательно появится. Начало возведения всего лишь временно отложено.

– На сегодня проектная документация для строительства школы уже разработана. Но в связи с экономическим кризисом и сокращением расходов областного бюджета этот объект пока не включен в план строительства на следующий год. По мере исполнения бюджета рассмотрим возможность выделения средств, чтобы начать строительство школы в 2021 году, – сообщил заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.

Местный активист Елена Шихова в свою очередь заявила, что чиновники услышали родителей: «Под лежачий камень вода не течет, и я надеюсь, что совместными усилиями мы решим проблему».

Следующая встреча представителей родительской общественности из Ново-Патрушево с Сергеем Шустовым состоится в конце января 2021 года.