Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 декабря 2020 года увеличилось на 165 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 18 914 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 28 901 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 402 949 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровели 1 888 752 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что В Тюмени из-за нарушения эпидрежима закрыли сразу 18 предприятий. Мера эта, конечно, временная: на устранение нарушений организациям дают от 7 до 45 суток. По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за ноябрь сотрудники ведомства проверили 470 объектов, из них в 127 выявили нарушения. За комплексные нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности составлено 143 протокола.

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