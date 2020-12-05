«Чтоб нигде не давило». Тюменцам дали ценные советы по выбору коньков

Тюменцам дали ценные советы по выбору коньков. Фото - pixabay.com.

Тюменцам дали советы по выбору коньков для комфортного катания. Самый очевидный признак, по которому нужно выбирать коньки: чтобы на ноге хорошо сидели и нигде не давило.

– Коньки бывают фигурными, прогулочными, хоккейными и конькобежными. Их ботинки различают по жесткости. Для новичков нужны прогулочные коньки, они же любительские. Главный совет таков: не покупайте (не берите в прокате) на вырост. Максимум можно взять коньки на полразмера больше, – отметил сотрудник парка зимних развлечений «Звездный полюс».

По словам специалиста, мало выбрать отличные коньки – их нужно правильно зафиксировать на ноге, тщательно зашнуровав. Тогда поход на лед запомнится лишь приятными впечатлениями, передает «Тюменская область сегодня».