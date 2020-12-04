В Тюмени казаков привлекут для охраны порядка в Новый год. Фото - pixabay.com.

Заместитель главы Тюмени Петр Вагин предложил привлечь к охране порядка на Новый год казачьи отряды. Он отметил, что для горожан зальют катки, построят ледовые городки и установят новогодние скульптуры, которые требуют пристального внимания.

Как стало известно по результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, личный состав управления МВД по Тюмени на время проведения праздничных мероприятий переводится на усиленный вариант несения службы. По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника ведомства Александра Федорова, обследования мест проведения праздничных мероприятий и прилегающих территорий будут проводиться не менее чем за 2 часа до начала.

– Личный состав строевых подразделений ориентирован на своевременное изъятие с улиц и других общественных мест нетрезвых людей. Маршруты комплексных сил полиции максимально приближены к местам массового скопления граждан и религиозным объектам, – сообщил Федоров.

Петр Вагин в свою очередь отметил, что многие жители Тюмени, скорее всего, останутся в родном городе, поэтому городским службам, отвечающим за их безопасность, необходимо учитывать этот фактор и заблаговременно подготовиться к праздникам.