«Вышли на рабочий график»: «Тюменская ярмарка» провела десять выставок в этом году

«Тюменская ярмарка» провела десять выставок в этом году. Фото - «Тюменская ярмарка» в ВК.

Десять выставок было проведено в этом году «Тюменской ярмаркой». В течение 2020 года из-за пандемии были отменены несколько популярных у тюменцев и гостей города мероприятий. Однако с оживлением делового туризма во второй половине года оставшиеся выставки все же удалось провести.

– Сейчас вышли на рабочий график. Из-за противокоронавирусных мер были отменены три популярные весенние выставки – «ПродЭкспо», «Охота и рыбалка», «Дача. Сад. Огород», также в усеченном режиме прошел первый Градостроительный форум. Тем не менее коллектив удалось сохранить, время простоя мы использовали, в том числе и для ремонтных работ, – говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Он также отметил, что состоялись многие культурно-просветительские мероприятия в рамках православной выставки – это лекции, выступления и беседы. Эту выставку посетили почти 24 тысячи горожан.