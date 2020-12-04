В Ишим завезли крупную партию новых контейнеров для сбора мусора. Фото - "ТЭО".

В Ишим завезли крупную партию новых контейнеров для сбора мусора. Размещение почти сотни емкостей уже началось на недавно обустроенных контейнерных площадках.

– Мы знаем, что многие ишимцы заботятся об уюте, благоустройстве и красоте родного города. Надеемся, что новые контейнеры помогут им поддерживать эстетичный вид улиц, обеспечат комфортное пользование площадкой и будут служить долго, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В компании сообщили, что всего с начала реформы системы обращения с ТКО в Тюменской области региональный оператор совместно с транспортировщиками установили почти 12 500 баков для сбора отходов. Из них более 600 современных контейнеров поставили для жителей города Ишима.

По всем вопросам, связанным с вывозом отходов, ишимцы могут обращаться напрямую в местное управление регоператора по телефону 8-982-900-16-22 или на единую горячую линию ООО «ТЭО»: 8-800-250-73-26. Урегулировать вопросы, связанные с договорными отношениями и начислением оплаты, помогут специалисты компании ЭК «Восток»: 8-800-250-60-06.