«Не думала, что мой сценарий возьмут». Жительница Тюмени с ДЦП создает инклюзивный мюзикл

Жительница Тюмени с ДЦП создает инклюзивный мюзикл. Фото - pixabay.com.

В Тюмени готовят инклюзивный мюзикл «Остров сокровищ». В постановке, которую «разработала» Анастасия Жгельская – девушка с ДЦП – играют артисты с ограниченными возможностями здоровья.

По словам тюменки, работа над мюзиклом началась еще четыре года назад. Тогда это были отдельные песни. Через два года ее друг Александр предложил записать видео-спектакль «Остров сокровищ. История двух искателей приключений». Они собрали старые песни, записали дуэты. Был готов даже сценарий, но поставить спектакль не удалось – Александр умер от неизлечимой болезни.

Мюзикл рассказывает историю парня и неслышащей девушки, где песни герои исполняют жестами. Анастасия призналась, что даже не думала, что ее сценарий, который она много кому отправляла, возьмут. Показать мюзикл планируют в мае в молодежном театральном центре «Космос», передает «Вслух.ру».