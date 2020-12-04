«Не желал учиться». ТВВИКУ через суд взыскал с бывшего курсанта 370 тысяч рублей

ТВВИКУ через суд взыскал с бывшего курсанта 370 тысяч рублей. Фото - "ТВВИКУ" в ВК.

В Тюмени суд рассмотрел гражданское дело по иску Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени Прошлякова к местному жителю. Как выяснилось, молодой человек, поступивший в образовательное учреждение, вовсе не желал учиться. Училище вознамерилось вернуть средства федерального бюджета, которые были затрачены на военную подготовку.

– Контракт с рядовым был заключен в июле 2016 года. Молодой человек должен был пройти военную службу за время обучения в учебном заведении и еще пять лет – после его окончания. 16 мая 2020 года его отчислили из-за нежелания учиться. В судебном заседании ответчик признал факт ненадлежащего исполнения своих обязательств, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Таким образом, с горожанина взыскали 368 550 рублей. Кроме того, ему пришлось оплатить и государственную пошлину в размере 6 885 рублей. Решение не вступило в законную силу.