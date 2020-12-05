Тюменские школьники получат «Билет в будущее». Фото - bilet.worldskills.ru.

В Тюменской области завершился очередной этап Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации для школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Проект реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках нацпроекта «Образование».

В 2020 году проходит уже третий цикл проекта, в нем участвуют 80 регионов России. Организаторы предложили самые разные формы активностей, что дало возможность всем ребятам серьезно подойти к выбору будущей профессии. На официальном портале проекта «Билет в будущее» зарегистрировались более 20,5 тысяч тюменских учеников, профессиональные пробы посетили более 2,5 тысячи детей.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, уже сейчас желающие могут пройти регистрацию на следующий цикл. Регистрация на портале будет активна до старта проекта в 2021 году. Подробности можно узнать по этой ссылке.