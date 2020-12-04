Новогодние приключения ждут юных тюменцев в зимние праздники. Фото предоставлено "КП".

В преддверии Нового года и в зимние каникулы детей и их родителей ждут сказочные представления на сцене дворца культуры «Нефтяник».

В декабре, перед самым главным праздником, малышей ждет «Волшебная история в сказочном лесу».

Это яркая музыкальная сказка про маленького цыпленка, который познавал мир, учился доброте, дружбе и любви. Он отправится в чудесное путешествие, познакомится с озорными зайцами, хитрой лисой и даже волком, умеющим писать стихи. Красочные костюмы, сценическое оформление и профессиональная игра актеров помогут детям и родителям погрузиться в атмосферу волшебного детства.

Узнать подробности и купить билет можно онлайн по этой ссылке.

Фото предоставлено "КП".

А в январские выходные зрителям покажут сказку «Новогодние приключения Колобка», пересказанную театром «Русская песня».

Во время представления вас ждут захватывающие повороты сюжета, песни в живом исполнении артистов фольклорного ансамбля «Россияне», красочные декорации и роскошные костюмы. Запланирована насыщенная интерактивная программа, во время которой ребята попробуют свои силы в разгадывании загадок, чтении стихов или вождении хоровода. В этом году их ждет много сюрпризов и встреч с интересными персонажами, а также знакомство с новыми традиционными играми и забавами.

Фото предоставлено "КП".

Узнать подробности и купить билет можно по этой ссылке.