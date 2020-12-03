Тюменцам предлагают присоединиться к Всероссийскому тестированию. Фото - Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

3 декабря, в рамках Международного дня инвалидов, проводится общероссийская онлайн-акция по добровольному тестированию граждан на тему доступной среды и инклюзивного общения. В этот день предлагается пройти онлайн-тест, который поможет выявить уровень осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью.

– По итогам тотального теста «Доступная среда» будут проанализированы результаты участников и составлен перечень регионов-лидеров по уровню знаний в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью. Анализ поможет в дальнейшем повысить значения показателей доступности объектов и услуг для инвалидов, увеличить число мероприятий по созданию условий доступности для людей с инвалидностью и других категорий маломобильных групп населения, – отметили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Для участия в тесте необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Участникам придет ссылка в личный кабинет, в котором 3 декабря с 10.00 по московскому времени можно будет пройти тест. Трансляция мероприятия будет размещена на официальном сайте тотального теста «Доступная среда».