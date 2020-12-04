Погода на 4 декабря в Тюмени: небольшое потепление

В Тюмени ожидается небольшое потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 декабря, в Тюмени ясное утро и погожий день плавно перетекут в пасмурный вечер. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 15 – 16 градусов, днем – минус 12 – 14. Вечером столбики термометров покажут 14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 метр в секунду.

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли «воротами зимы» и говорили: «Введение пришло – зиму привело». Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки приметили, если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после – то не растает до весны.