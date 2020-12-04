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«Затуманили разум». Тюменская пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму денег

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму денег.

Тюменская пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму денег.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции с сообщением о мошенничестве обратилась 65-летняя жительница поселка Новотарманский. Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Злоумышленник сообщил, что на женщину оформлен кредит. Мошенник попросил назвать номер карты, на которую поступят средства для погашения задолженности, чтобы его аннулировать. Потерпевшая растерялась и начала выполнять просьбы звонившего, продиктовала все данные своей карты.

– Как заявила сама женщина, она знала о подобных мошеннических действиях, но убедительность слов мошенников и неожиданность самой ситуации затуманили разум. Позже, осознав то, что это были мошенники, пострадавшая обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. Следователем возбуждено уголовное дело.

Криминал