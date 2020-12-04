Тюменец в гостях получил ножевое ранение из-за пропавшей супруги. Фото - pixabay.com.

В отдел уватской полиции поступило заявление от 35-летнего жителя районного центра, который сообщил ножевом ранении. Участковый задержал подозреваемого, ранее судимого 40-летнего односельчанина.

Выяснилось, что заявитель вместе с супругой распивали алкоголь у подозреваемого дома. В ходе застолья потерпевший уснул, а после пробуждения обнаружил отсутствие супруги и устроил конфликт.

– Хозяин жилплощади, взяв кухонный нож, ударил им гостя в область предплечья, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.