Тюменца, побившего отца доской из-за матери, осудили. Фото - pixabay.com.

В Ярковском районе вынесли приговор мужчине, который побил родного отца. Конфликт между родственниками произошел из-за матери подсудимого.

– 9 мая в деревне Варвара между пьяными отцом и сыном произошла ссора, в ходе которой подсудимый сильно побил своего папу деревянной доской. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Мужчину доставили в областную больницу № 24, где он находился на лечении, – рассказали в пресс-службе Ярковского районного суда.

В ведомстве уточнили, что свои действия осужденный объяснил неправомерным поведением отца по отношению к супруге. Вместе с тем сын потерпевшего раскаялся в содеянном и принес отцу свои извинения.

В итоге суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему нельзя менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, а также появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Приговор не вступил в законную силу.