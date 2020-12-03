Галина Шарухо: «Пожилые тюменцы не соблюдают режим самоизоляции». Фото - pixabay.com.

В последние две недели продолжается рост заболеваемости коронавирусом тюменцев, относящихся к возрастной группе 65+. Главный санитарный врач региона Галина Шарухо заявила, что пожилые люди не соблюдают режим самоизоляции. Кроме того, по ее словам, увеличивается заболеваемость и в возрастной категории 50 – 64 года.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, суточный темп прироста заболеваемости COVID-19 в регионе в 1,3 раза ниже среднего по стране. Показатель заболеваемости составил 1 235 случаев на 100 тыс. населения. С начала пандемии зарегистрировано 18 749 случаев заболевания, из них более половины приходится на три осенних месяца.

– Среди заболевших отмечено снижение доли работающего населения, темп снижения – 6%. Среди детей до 17 лет за последние две недели заболеваемость уменьшилась в 1,3 раза, темп снижения – 27%, – рассказала Галина Шарухо.

По ее словам, охват тестированием на COVID-19 в Тюменской области за последние семь дней составил 446 на 100 тысяч населения. Также главный санврач региона заявила, что очередей в лабораториях нет, а исследования выполняются в течение суток.