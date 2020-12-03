Жители Тюмени вторые сутки сидят без отопления. Фото - "ЧС Тюмень".

В Тюмени жители дома на улице Олимпийской пожаловались на холод в квартирах. Оказалось, что они не единственные местные жители, кому приходится испытывать подобные проблемы.

«На Олимпийской вторые сутки без отопления! А у вас какая температура в доме?» – спросил горожанин в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте», приложив фотографию термометра, ртуть в котором застыла на отметке 13 градусов.

В администрации города Тюмени сообщили, что причиной, по которой была ограничена подача тепловой энергии жителям домов, расположенных в районе Маяка, 2 декабря, стало устранение повреждения тепловой сети около дома № 119 на улице Локомотивной.

– Бригады УСТЭК закончили работы в 23.50 и запустили теплоноситель. Однако в два часа ночи произошло повторное повреждение тепловой сети – на соседнем участке в районе домов 101, 113 на улицы Локомотивной. В настоящее время ведутся работы по осуществлению врезки нового участка трубопровода на место поврежденного. Сразу после их завершения теплоснабжение потребителей будет возобновлено, – отметили в ведомстве.

Также стало известно, что аналогичная ситуация возникла в районе улицы Карла Маркса, 8. Сотрудники УСТЭК также прилагают все усилия, чтобы устранить повторные повреждения в ближайшее время.

Кстати, адреса домов, в которых ограничена подача тепловой энергии, можно узнать на сайте УСТЭК.