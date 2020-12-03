Спортивная пара из Ишима столкнулась с мошенничеством при покупке беговой дорожки. Фото - pixabay.com.

В полицию Ишима с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя жительница района. Женщина пояснила, что вместе с мужем планировала приобрести беговую дорожку, однако их обманули.

На сайте бесплатных объявлений супруги заинтересовались одним из размещенных предложений по продаже тренажера и связались с неизвестным гражданином по указанному номеру телефона.

– Договорившись об условиях сделки, покупатели перевели более 13 тысяч рублей на счет неустановленного банка через платежную систему. После этого связь с продавцом прервалась, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личность мошенника и задержать его.