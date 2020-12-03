Скончалась 33-летняя тюменка с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередные жертвы COVID-19. На этот раз умерли две женщины.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 33 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной интерстициальной пневмонии и хронического заболевания; женщина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе скончались 136 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 162 случая заболевания (всего с начала пандемии – 18749), 485 человек выздоровели (за весь период – 15388), 12 детей заболели (из общего числа заболевших), 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 206 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 310 человек находятся на перевахтовке.