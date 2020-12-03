Тоболяк отдубасил палкой собутыльника по пути в бар. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от представителя областной больницы. Медик рассказал, что к ним за медицинской помощью с травмами головы обратился 42-летний мужчина.

Стражи порядка выяснили, что пострадавший распивал алкоголь с малознакомым мужчиной. По пути в увеселительное заведение между ними завязался конфликт. Тогда злоумышленник нашел палку и стал бить ею по голове своего собутыльника, после чего скрылся в неизвестном направлении.

– По составленной ориентировке сотрудники ППС задержали 41-летнего подозреваемого и доставили в отдел. Проведенная судебно-медицинская экспертиза заключила, что пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести. Задержанный свою вину признал, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.