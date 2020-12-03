Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 декабря 2020 года увеличилось на 162 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 162 и составило 18 749 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 29 502 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 375 546 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что антитела к коронавирусу нашли у почти 40% обследованных в Тюмени. В исследовании принимают участие 650 человек. Добровольцы, участвующие в пострегистрационных клинических испытаниях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», получили первые прививки. Через 21 день у них снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины.

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