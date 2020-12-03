Глава Тюмени рассказал о новой зеленой зоне по улице Щорса. Фото - www.tyumen-city.ru.

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал о благоустройстве зеленого уголка по улице Щорса. Вопрос в ходе личного приема, который прошел в режиме онлайн, мэру задала председатель ТОС Минниса Герб. Ранее тут снесли дома, и теперь местных жителей интересует, что будет построено на освободившейся территории.

По словам руководителя администрации, специалисты управы ЦАО провели мероприятия по формированию территории общей площадью более шесть тысяч квадратных метров. Ее включили в адресный перечень, уже выполнен проект будущего благоустройства.

Однако перед тем, как начать работы, необходимо заменить сети. К этому сетевые организации приступят в 2021 году сразу после окончания отопительного сезона. Только потом подрядчики выйдут на благоустройство.

– В рамках контракта планируется провести работы по устройству проездов, тротуаров, газонов, спортивных и детских площадок, МАФов, наружного освещения, посадке зеленых насаждений (кустарники, деревья). Работы планируется выполнить до октября 2021 года, – также рассказал глава Тюмени.