В Тюмени прошел авторский семинар «Гаджеты, учеба, секс: главные боли родителей подростков», Фото - Иван Горбунов.

В Тюмени прошел авторский семинар «Гаджеты, учеба, секс: главные боли родителей подростков», который провел известный психолог из Санкт-Петербурга Никита Карпов. Частично эта тема поднималась накануне семинара – в рамках мероприятия «Семья&RoketForum online», а на следующий день у родителей подростков была возможность, хоть и с соблюдением социальной дистанции, но все же лично пообщаться с Никитой в течение двух часов и задать наиболее тревожащие вопросы уже не на камеру.

– Я очень рада, что 40 социально активных, малообеспеченных или многодетных родителей посетили этот семинар бесплатно благодаря проекту «Крепкая семья», – рассказывает депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Это еще один шаг на пути к формированию здоровых подростково-родительских отношений, что особенно важно в больших семьях.

Фото - Иван Горбунов.

Действительно, обсуждаемые на семинаре темы часто бывают табуированы в обществе, но от этого они становятся только острее. А по некоторым конфликтным ситуациям, как оказалось, можно сделать совершенно неожиданные для родителей выводы. Например, насчет того, что в эпоху неопределенности, в которую мы живем, совершенно непонятно, какой будет жизнь через 5 лет. Ведь 30 лет назад мы жили без интернета, а 10 лет назад – без социальных сетей. И никто 35 лет назад не мог представить, каким станет мир-2020. Поэтому вполне возможно, что познание подростком окружающей реальности через гаджеты и навык общения онлайн могут пригодиться гораздо больше, чем мы сейчас думаем.

Фото - Иван Горбунов.

А вот что говорят о семинаре его участники:

Юлия, многодетная мама:

– 2,5 часа пролетели незаметно! Всё было очень в тему, оказалось полезно даже для такой матери, как я, вырастившей двоих подростков. Особенно понравилась мысль о том, что взрослые хотят оторвать детей от гаджетов, чтобы занять их реализацией родительской жизненной программы, не спросив, к чему стремится подросток. Или вступают в конфликт, не спросив прежде всего себя, какую не сиюминутную, а стратегическую цель родитель преследует. Очень полезно было послушать вопросы из зала, особенно молодых родителей, дети которых только входят в подростковый возраст. Они очень категоричны, мы тоже были такими. А еще меня поразил факт, что мы слишком много значения придаем информационному мусору, делая из него далеко идущие выводы, тогда как дети часто имеют в виду не то, что взрослые нафантазировали, услышав вопросы, например, про тот же секс. Родитель, столкнувшись с подобным вопросом, себе уже рисует страшные картины разврата, которые чадо наверняка посмотрело где-то в интернете. А оказывается, ребенок просто услышал слово мельком по телевизору, оно ему неизвестно, и хватит нескольких фраз, объясняющих значение термина, чтобы ребенок о нем забыл. А вот скандал или вранье родителя могут, наоборот, натолкнуть чадо на поиск информации самостоятельно. И тут уж как повезет с поиском. Мы часто забываем, что главная функция детей – познавать мир, а родителей – объяснять ребенку, как этот мир устроен.

Людмила, учитель:

– 30 ноября в Тюмени проходил мегакрутой семинар «Гаджеты, учеба, секс: главные боли родителей подростков»от детского психолога @papa_psy. Семинар дал больше знаний про подростковую психологию, чем пед на парах возрастной психологии, которую мы изучали год. Считаю, что посещать такие мероприятия нужно не только родителям, но и учителям, работающим с подростками, ведь мы тоже проводим с ними большую часть времени. И иногда бывает так, что подросток может прийти с личными вопросами или проблемами именно к учителю, а не к родителям, и в этой ситуации мы не должны ему навредить, а должны помочь и поговорить.

Олег, руководитель проекта «Интеллектуальное движение Тюменской области»:

– Такие мастер-классы должен посещать не только каждый родитель, но и каждый взрослый. Мир очень быстро меняется, а с ним меняются и подростки. Мы не можем общаться с ними на том же самом языке, на котором общались с нами наши родители. От этого зависит не только, какими вырастут наши дети и воспитанники, но и отношения в обществе в целом.