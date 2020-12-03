Молодому тюменцу грозит восемь лет тюрьмы за сломанный студенту нос. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нижнетавдинского района поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 19-летний студент колледжа с переломом носа. Оперативники задержали и доставили в отдел ранее дважды судимого за кражу 18-летнего местного жителя.

– Вечером потерпевший с другом припарковались возле автомобиля, в котором находился злоумышленник с компанией друзей. В коротком диалоге между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Молодой человек два раза ударил студента в область лица, причинив тяжкий вред его здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.