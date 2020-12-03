«Бил по лицу, сорвал одежду». В Тюмени пьяный рецидивист пытался изнасиловать женщину

В Тюмени пьяный рецидивист пытался изнасиловать женщину. Фото - pixabay.com.

В Тюмени пьяный рецидивист пытался изнасиловать женщину. В 2010 году его осудили за покушение на изнасилование и изнасилование, а спустя семь лет отпустили условно-досрочно. Мужчина смог прожить на свободе без преступлений три года. В августе 2020 года он снова пошел на дело.

В один из дней нетрезвый тюменец стоял на лестничной площадке в одном из домов города и заметил неизвестную ему женщину. Он решил ее изнасиловать и постучал в дверь, когда та зашла в свою квартиру. Когда перед ним распахнулась дверь, рецидивист убедился, что женщина находится одна дома, ударил ее по голове и затащил внутрь.

– Горожанин стал бить потерпевшую по лицу и телу, а затем сорвал с нее одежду. Однако довести до конца преступный умысел не сумел, так как в квартиру забежал сожитель его жертвы. На теле и лице женщины остались ссадины и кровоподтеки, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

Несостоявшийся насильник на суде признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления, принес извинения потерпевшей и возместил ей моральный вред. В итоге суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.