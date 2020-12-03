В Тюмени нашли погибшим пенсионера, которого искали больше месяца. Фото - pixabay.com.

В Тюмени нашли погибшим пенсионера, который проживал на улице Обдорской. Искали пожилого человека больше месяца.

О поисках мужчины было объявлено в конце октября. Как рассказывали волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», 65-летний Юрий Никитин, который имеет проблемы с памятью, пропал 29 октября, не вернувшись домой.

К поискам подключились неравнодушные тюменцы и сами местные волонтеры. Они и сообщили новость о том, что мужчина, к сожалению, погиб. В настоящее время обстоятельства смерти пожилого местного жителя уточняются.